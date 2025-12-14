Heure du conte spéciale Noël

9 Rue du Ruban Sillé-le-Guillaume Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-23

fin : 2025-12-23

Date(s) :

2025-12-23

Le 23 décembre 2025 à 15h00 à la médiathèque la Tannerie de Sillé-le-Guillaume .

9 Rue du Ruban Sillé-le-Guillaume 72140 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 51 17 71

English :

L’événement Heure du conte spéciale Noël Sillé-le-Guillaume a été mis à jour le 2025-12-11 par OT Sillé-Le-Guillaume