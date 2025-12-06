Heure du conte sur le thème de Noël Percy Percy-en-Normandie
Heure du conte sur le thème de Noël Percy Percy-en-Normandie samedi 6 décembre 2025.
Heure du conte sur le thème de Noël
Percy 6 rue Gustave Blouet Percy-en-Normandie Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 11:00:00
fin : 2025-12-06 12:00:00
Date(s) :
2025-12-06
Une parenthèse d’imaginaire à partager en famille, autour d’albums jeunesse sur le thème de Noël. .
Percy 6 rue Gustave Blouet Percy-en-Normandie 50410 Manche Normandie +33 2 33 69 20 49 mediatheques@villedieuintercom.fr
English : Heure du conte sur le thème de Noël
L’événement Heure du conte sur le thème de Noël Percy-en-Normandie a été mis à jour le 2025-12-01 par OT Villedieu-les-Poêles