Heure du conte sur le thème de Noël Percy Percy-en-Normandie

Heure du conte sur le thème de Noël

Percy 6 rue Gustave Blouet Percy-en-Normandie Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 11:00:00

fin : 2025-12-06 12:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Une parenthèse d’imaginaire à partager en famille, autour d’albums jeunesse sur le thème de Noël. .

Percy 6 rue Gustave Blouet Percy-en-Normandie 50410 Manche Normandie +33 2 33 69 20 49 mediatheques@villedieuintercom.fr

English : Heure du conte sur le thème de Noël

L’événement Heure du conte sur le thème de Noël Percy-en-Normandie a été mis à jour le 2025-12-01 par OT Villedieu-les-Poêles