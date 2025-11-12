Heure du conte sur le voyage et atelier cartes de voyage et de Noël Bibliothèque Landudec Mercredi 12 novembre, 10h30 Entrée libre, gratuit

Rendez-vous à la bibliothèque de Landudec pour une matinée contes sur le voyage, couplée à un atelier de création de cartes.

Petits et grands, venez savourer des contes accessibles à tous qui vous feront voyager, spécialement sélectionnés par les bibliothécaires.

Pour la création de cartes, vous aurez le choix entre les cartes de voyage ou les cartes de Noël !

Cette action a lieu à la bibliothèque de Landudec dans le cadre de la résidence En Voyage !, porté par la Bigouthèque, réseau des bibliothèques du Haut Pays Bigouden, la Bibliothèque du Finistère, les communes et leurs partenaires.

Gratuit, entrée libre.

Contact : bibliothèque de Landudec / 02 98 91 50 45 / 07 43 36 41 49 / [bibliotheque@landudec.bzh](mailto:bibliotheque@landudec.bzh)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-12T10:30:00.000+01:00

Fin : 2025-11-12T12:00:00.000+01:00

02 98 91 50 45 07 43 36 41 49 bibliotheque@landudec.bzh

Bibliothèque 1, rue des écoles 29710 Landudec Landudec 29710 Finistère