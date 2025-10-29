Heure du conte Tapis à histoire Monts
Heure du conte Tapis à histoire Monts mercredi 29 octobre 2025.
Heure du conte Tapis à histoire
13 Rue de la Tête Noire Monts Indre-et-Loire
Gratuit
Début : 2025-10-29 10:15:00
fin : 2025-10-29 12:30:00
2025-10-29
Le mercredi 29 octobre 2025 de 10h15 à 12h30
Une lecture d’albums accompagné d’un tapis à histoire sur le thème des excréments d’animaux…
Dans le cadre de ses animations Crotte alors ! , la médiathèque de Monts vous propose des lectures à l’aide d’un outil particulier le tapis à histoire !
Prêté par la bibliothèque départementale Lire l’Actu en Touraine, ce tapis à histoire est tiré du conte L’Ogre Babborco.
D’autres histoires seront également au rendez-vous !
Animation gratuite
Plus d’infos 02.47.26.21.11 ou mediatheque.monts@tourainevalleedelindre.fr
A partir de 3 ans, sur réservation .
13 Rue de la Tête Noire Monts 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 26 21 11 mediatheque.monts@tourainevalleedelindre.fr
English :
Wednesday, October 29, 2025 from 10:15 a.m. to 12:30 p.m
An album reading accompanied by a story mat on the theme of animal excrement…
As part of its Crotte alors! events, the Monts media library is offering readings using a special tool: the story mat!
German :
Mittwoch, den 29. Oktober 2025 von 10:15 bis 12:30 Uhr
Eine Albenlesung, begleitet von einem Geschichtenteppich zum Thema Tierkot…
Im Rahmen ihrer Animationen Crotte alors! bietet Ihnen die Mediathek von Monts Lesungen mit Hilfe eines besonderen Werkzeugs an: dem Geschichtenteppich!
Italiano :
Mercoledì 29 ottobre 2025 dalle 10.15 alle 12.30
Lettura di un libro accompagnata da un tappeto narrativo sul tema degli escrementi degli animali…
Nell’ambito delle attività di Crotte alors! , la biblioteca multimediale di Monts propone delle letture con uno strumento speciale: il tappetino per le storie!
Espanol :
Miércoles 29 de octubre de 2025, de 10.15 a 12.30 h
Una lectura acompañada de una alfombra de cuentos sobre el tema de los excrementos de animales…
¡En el marco de sus actividades Crotte alors! , la biblioteca multimedia de Monts propone lecturas con una herramienta especial: ¡la alfombra de cuentos!
