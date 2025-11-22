Heure du conte Théâtre et Cie… Médiathèque Saint-Joseph
Heure du conte Théâtre et Cie… Médiathèque Saint-Joseph samedi 22 novembre 2025.
Heure du conte Théâtre et Cie…
Médiathèque 5 avenue Gaston Doumergue Saint-Joseph Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22 11:00:00
fin : 2025-11-22
Date(s) :
2025-11-22
Des histoires à écouter.
A partir de 3 ans 30 min gratuit. .
Médiathèque 5 avenue Gaston Doumergue Saint-Joseph 50700 Manche Normandie +33 2 33 95 07 34 biblio-st-joseph@orange.fr
English : Heure du conte Théâtre et Cie…
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Heure du conte Théâtre et Cie… Saint-Joseph a été mis à jour le 2025-10-28 par OT Cotentin Le Val de Saire