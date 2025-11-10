Heure du conte Théâtre et Cie… Médiathèque Saussemesnil

Heure du conte Théâtre et Cie…

Médiathèque 1 Maison Guerotte Saussemesnil Manche

Début : 2025-11-10 17:00:00

fin : 2025-11-10

2025-11-10

Des histoires à écouter.

A partir de 3 ans 30 min gratuit. .

Médiathèque 1 Maison Guerotte Saussemesnil 50700 Manche Normandie +33 2 33 21 09 27 biblio.sauxemesnil@orange.fr

