Heure du conte Quai Rossignol Vic-en-Bigorre

Heure du conte Quai Rossignol Vic-en-Bigorre mercredi 1 octobre 2025.

Heure du conte

Quai Rossignol Médiathèque Vic-en-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-01 10:30:00

fin : 2025-10-01 11:30:00

Date(s) :

2025-10-01

Viens plonger dans des histoires palpitantes lues par les bibliothécaires !

Un mercredi par mois à 10h30 à la médiathèque, les bibliothécaires lisent des histoires aux enfants à partir de 2 ans.

Pour partir à l’aventure, pour sourire ou rire aux éclats, pour frissonner, tu peux venir écouter, accompagné de tes parents ou grands-parents, des histoires gourmandes, magiques, étonnantes !

Au fil des mois, les thèmes changent et les histoires se métamorphosent, te font voyager dans le temps ou dans le monde !

Quai Rossignol Médiathèque Vic-en-Bigorre 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 43 05 25 mediatheque@adour-madiran.fr

English :

Come and immerse yourself in thrilling stories read by librarians!

One Wednesday a month at 10:30 am, librarians read stories to children aged 2 and over.

You can come along with your parents or grandparents to listen to tasty, magical and astonishing stories that will take you on an adventure, put a smile on your face, make you laugh out loud or send shivers down your spine!

As the months go by, the themes change and the stories metamorphose, taking you on a journey through time or around the world!

German :

Komm und tauche ein in spannende Geschichten, die von den Bibliothekarinnen vorgelesen werden!

Einen Mittwoch im Monat um 10:30 Uhr in der Mediathek lesen die Bibliothekarinnen Kindern ab 2 Jahren Geschichten vor.

Um auf Abenteuer zu gehen, um zu schmunzeln oder laut zu lachen, um zu erschaudern, kannst du in Begleitung deiner Eltern oder Großeltern kommen und den leckeren, magischen und erstaunlichen Geschichten lauschen!

Im Laufe der Monate ändern sich die Themen und die Geschichten verwandeln sich und nehmen dich mit auf eine Reise durch die Zeit oder die Welt!

Italiano :

Venite a immergervi in storie emozionanti lette da bibliotecari!

Un mercoledì al mese alle 10.30 presso la biblioteca multimediale, i bibliotecari leggono storie ai bambini dai 2 anni in su.

Voi e i vostri genitori o nonni potrete venire ad ascoltare queste storie gustose, magiche e sorprendenti, e godervi avventure, sorrisi, risate ed emozioni!

Con il passare dei mesi, i temi cambiano e le storie si trasformano, portandovi in un viaggio nel tempo o nel mondo!

Espanol :

¡Venga y sumérjase en emocionantes historias leídas por bibliotecarios!

Un miércoles al mes a las 10.30 h en la biblioteca multimedia, los bibliotecarios leen cuentos a niños a partir de 2 años.

Tú y tus padres o abuelos podéis venir a escuchar estas historias sabrosas, mágicas y sorprendentes, ¡y disfrutar de aventuras, sonrisas, risas y emociones!

A medida que pasan los meses, los temas cambian y las historias se transforman, ¡y te llevan de viaje a través del tiempo o alrededor del mundo!

