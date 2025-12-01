Heure du conte VILLEDIEU-LES-POELES Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Heure du conte

VILLEDIEU-LES-POELES 12 place des Halles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19 18:00:00

fin : 2025-12-19 19:00:00

Date(s) :

2025-12-19

Partagez une parenthèse d’imaginaire, avec des lectures d’albums de Noël. .

VILLEDIEU-LES-POELES 12 place des Halles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 2 33 91 00 91 mediatheques@villedieuintercom.fr

English : Heure du conte

L’événement Heure du conte Villedieu-les-Poêles-Rouffigny a été mis à jour le 2025-12-01 par OT Villedieu-les-Poêles