Heure du conte VILLEDIEU-LES-POELES Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Heure du conte

VILLEDIEU-LES-POELES 12 place des Halles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche

Début : 2026-02-27 18:00:00

fin : 2026-02-27 19:00:00

2026-02-27

Une parenthèse d’imaginaire à partager en famille, autour d’albums sur le thème du Moyen-Âge. .

VILLEDIEU-LES-POELES 12 place des Halles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 2 33 91 00 91 mediatheques@villedieuintercom.fr

English : Heure du conte

