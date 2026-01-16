Heure du conte VILLEDIEU-LES-POELES Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Heure du conte VILLEDIEU-LES-POELES Villedieu-les-Poêles-Rouffigny vendredi 27 février 2026.
Heure du conte
VILLEDIEU-LES-POELES 12 place des Halles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche
Début : 2026-02-27 18:00:00
fin : 2026-02-27 19:00:00
2026-02-27
Une parenthèse d’imaginaire à partager en famille, autour d’albums sur le thème du Moyen-Âge. .
VILLEDIEU-LES-POELES 12 place des Halles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 2 33 91 00 91 mediatheques@villedieuintercom.fr
English : Heure du conte
