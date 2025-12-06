Heure du conte Voyage immobile avec Mel’ Conteuse Médiathèque Intercommunale Site de Bletterans Bletterans

Heure du conte Voyage immobile avec Mel’ Conteuse

Médiathèque Intercommunale Site de Bletterans Chemin de la Foule Bletterans Jura

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 14:30:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Voyage immobile Avec Mel’Conteuse. Il fait froid dehors. L’heure est venue de partager des histoires d’hiver et de neige au coin du feu sorties du panier au son des mélodies de Noël. Durée 45 minutes. .

Médiathèque Intercommunale Site de Bletterans Chemin de la Foule Bletterans 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté mediatheque@bressehauteseille.fr

English : Heure du conte Voyage immobile avec Mel’ Conteuse

German : Heure du conte Voyage immobile avec Mel’ Conteuse

Italiano :

Espanol :

L’événement Heure du conte Voyage immobile avec Mel’ Conteuse Bletterans a été mis à jour le 2025-11-20 par Office de Tourisme JurAbsolu