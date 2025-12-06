Heure du conte Voyage immobile avec Mel’ Conteuse Médiathèque Intercommunale Site de Hauteroche Hauteroche
Heure du conte Voyage immobile avec Mel’ Conteuse Médiathèque Intercommunale Site de Hauteroche Hauteroche samedi 6 décembre 2025.
Heure du conte Voyage immobile avec Mel’ Conteuse
Médiathèque Intercommunale Site de Hauteroche 1 Rue de la Carrière Hauteroche Jura
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 10:30:00
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06
Voyage immobile Avec Mel’Conteuse. Il fait froid dehors. L’heure est venue de partager des histoires d’hiver et de neige au coin du feu sorties du panier au son des mélodies de Noël. Durée 45 minutes. .
Médiathèque Intercommunale Site de Hauteroche 1 Rue de la Carrière Hauteroche 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 43 16 90 mediatheque@bressehauteseille.fr
English : Heure du conte Voyage immobile avec Mel’ Conteuse
German : Heure du conte Voyage immobile avec Mel’ Conteuse
Italiano :
Espanol :
L’événement Heure du conte Voyage immobile avec Mel’ Conteuse Hauteroche a été mis à jour le 2025-11-20 par Office de Tourisme JurAbsolu