Heure du conte Voyage immobile avec Mel’ Conteuse Médiathèque Intercommunale Site de Hauteroche Hauteroche

Heure du conte Voyage immobile avec Mel’ Conteuse

Médiathèque Intercommunale Site de Hauteroche 1 Rue de la Carrière Hauteroche Jura

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Début : 2025-12-06 10:30:00

2025-12-06

Voyage immobile Avec Mel’Conteuse. Il fait froid dehors. L’heure est venue de partager des histoires d’hiver et de neige au coin du feu sorties du panier au son des mélodies de Noël. Durée 45 minutes. .

Médiathèque Intercommunale Site de Hauteroche 1 Rue de la Carrière Hauteroche 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 43 16 90 mediatheque@bressehauteseille.fr

