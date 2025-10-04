Heure du contes à partir de 3 ans Bibliothèque De Plédéliac Plédéliac

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T11:00:00 – 2025-10-04T11:30:00

Fin : 2025-10-04T11:00:00 – 2025-10-04T11:30:00

Lecture d’albums jeunesse et kamishibaï

Installez-vous confortablement dans l’auditorium de la médiathèque pour un moment de lecture tout en douceur. Au programme : albums jeunesse et kamishibaï, le théâtre de papier japonais, pour faire voyager l’imagination des enfants à partir de 3 ans. Une activité idéale pour éveiller la curiosité et partager un instant complice en famille.

Bibliothèque De Plédéliac 7 rue du 19 mars 22270 Plédéliac Plédéliac 22270 Côtes d'Armor Bretagne 0296348958

@mediathequedepledeliac