Heure du contes « Les Toutes Petites Oreilles » (0-3 ans) – Toury 18 juin 2025 09:30

Eure-et-Loir

Heure du contes « Les Toutes Petites Oreilles » (0-3 ans) 5 Rue Arthur Lambert Toury Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-18 09:30:00

fin : 2025-06-18 10:00:00

Date(s) :

2025-06-18

Partagez un moment doux et ludique avec vos tout-petits (0-3 ans) autour de comptines et d’histoires spécialement conçues pour éveiller leurs petites oreilles.

Les « Toutes Petites Oreilles » ont lieu un mercredi matin par mois ; pendant 30 minutes environ, des histoires, comptines et jeux de doigts sont alternativement proposés pour ne pas lasser le jeune public. Les histoires sont racontées par la bibliothécaire et une lectrice bénévole ; les comptines et jeux de doigts sont faits collectivement.

À la fin de la séance, les enfants peuvent regarder les livres seuls, à plusieurs ou avec leurs accompagnateurs ; ils profitent ainsi librement de la médiathèque. .

5 Rue Arthur Lambert

Toury 28310 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 90 64 52 mediatheque@ville-toury.fr

English :

Stories and rhymes for 0-3 year olds!

German :

Kleine Geschichten und Reime für 0-3-Jährige!

Italiano :

Storie e filastrocche per bambini da 0 a 3 anni!

Espanol :

Cuentos y rimas para niños de 0 a 3 años

