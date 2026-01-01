Heure du contes Les Toutes Petites Oreilles (0-3 ans)

5 Rue Arthur Lambert Toury Eure-et-Loir

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-28 09:30:00

fin : 2026-01-28 10:00:00

Date(s) :

2026-01-28

Matinée d’histoires et de comptines pour les tout-petits de 0 à 3 ans.

Les Toutes Petites Oreilles ont lieu un mercredi matin par mois ; pendant 30 minutes environ, des histoires, comptines et jeux de doigts sont alternativement proposés pour ne pas lasser le jeune public. Les histoires sont racontées par la bibliothécaire et une lectrice bénévole ; les comptines et jeux de doigts sont faits collectivement. Les frères et sœurs un peu plus grands sont les bienvenus pour partager ce temps en famille

À la fin de la séance, les enfants peuvent regarder les livres seuls, à plusieurs ou avec leurs accompagnateurs ; ils profitent ainsi librement de la médiathèque. 0 .

5 Rue Arthur Lambert Toury 28310 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 90 64 52 mediatheque@ville-toury.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Stories and rhymes for 0-3 year olds!

L’événement Heure du contes Les Toutes Petites Oreilles (0-3 ans) Toury a été mis à jour le 2026-01-21 par OT COEUR DE BEAUCE