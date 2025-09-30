HEURE H avec Christian Makarian HEC Alumni Paris

HEURE H avec Christian Makarian HEC Alumni Paris Mardi 30 septembre, 19h00 sur inscription

HEURE H avec Christian Makarian à HEC Alumni

Christian Makarian a été journaliste à RTL, Le Point et l’Express dont il a été directeur délégué de la rédaction.

Il est essayiste, éditorialiste, géopoliticien et expert en politique internationale.

Outre les faits religieux il connaît parfaitement le Moyen Orient, la Russie et les États Unis. Il intervient tous les matins sur radio classique avec une tribune sur l’actualité internationale. Il participe également régulièrement à des tribunes sur les chaînes d’information continues.

Il nous parlera des bouleversements spectaculaires et inquiétants du monde actuel et de son grand dérèglement en évoquant l’Ukraine, le Moyen Orient et l’Asie.

Il a publié de nombreux ouvrages :

• Un inconnu nommé Chevènement, La Table Ronde, 1986.

• Marie, consacré à la mère de Jésus-Christ, éditions LGF, 1997.

• Le Choc Jésus et Mahomet, éditions Lattès, 2008.

• Généalogie de la catastrophe. Retrouver la sagesse face à l’imprévisible, Cerf, 2020.

Un verre amical clôturera la conférence.

Début : 2025-09-30T19:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-30T21:00:00.000+02:00

HEC Alumni 9 avenue Franklin Roosevelt 75008 Paris Quartier des Champs-Élysées Paris 75008 Paris