HEURE H avec François Ecalle, spécialiste reconnu des finances publiques HEC Alumni Paris Mardi 27 janvier 2026, 19h00 sur inscription

HEURE H avec François Ecalle, spécialiste reconnu des finances publiques, à HEC Alumni

HEURE H autour de François Ecalle : MÉCOMPTES PUBLICS

Dérapage des comptes publics. Explosion de la dette. Absence de budget. Jamais les finances publiques, même dans leurs dimensions techniques, n’ont été à ce point à l’ordre du jour et présentes à l’esprit des citoyens contribuables.

Mais comment se fait-il que la France, pays où les prélèvements sont les plus élevés, se trouve dans une situation aussi inquiétante ? François Ecalle mène l’enquête au ministère des Finances et à travers le récit savoureux des principaux contrôles qu’il a effectués à la Cour des comptes. Constats toujours édifiants, parfois affligeants, d’une gestion publique trop souvent dysfonctionnelle et inefficace.

Les spécialistes, aussi bien que les citoyens curieux et soucieux du bon usage de leurs impôts, se régaleront des propos de François Ecalle.

Biographie

François Ecalle est un spécialiste reconnu des finances publiques. Ancien élève de l’École Centrale (1980) et de l’ENA (1984), il a occupé des responsabilités majeures au ministère des Finances, notamment comme sous-directeur des finances publiques (1994-1997), puis comme sous-directeur à la Direction de la prévision jusqu’en 1999.

De 1999 à 2015, il est conseiller à la Cour des comptes et rapporteur général du rapport annuel sur la situation et les perspectives des finances publiques (2008-2015). Il siège également au Haut Conseil des finances publiques entre 2013 et 2015.

Depuis 2016, il préside l’association FIPECO, dédiée à l’analyse des finances publiques. Il a enseigné la politique économique à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne de 2005 à 2025.

Auteur de plusieurs ouvrages, il publie Maîtriser les finances publiques ! Pourquoi, comment ? (2005), récompensé par l’Académie des sciences morales et politiques, puis Mécomptes publics en 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-27T19:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-27T21:00:00.000+01:00

1

https://www.hecalumni.fr/fr/event/heure-h-avec-francois-ecalle-specialiste-reconnu-des-finances-publiques/2025/12/15/13202

HEC Alumni 9 avenue Franklin Roosevelt 75008 Paris Quartier des Champs-Élysées Paris 75008 Paris