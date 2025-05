Heure musicale avec les classes de violon, alto, piano et flûte traversière du conservatoire – La Nef Saint-Dié-des-Vosges, 28 mai 2025 18:00, Saint-Dié-des-Vosges.

Vosges

Heure musicale avec les classes de violon, alto, piano et flûte traversière du conservatoire La Nef 64 rue des quatre frères Mougeotte Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2025-05-28 18:00:00

fin : 2025-05-28 19:00:00

Date(s) :

2025-05-28

Heure musicale en compagnie des élèves des classes de violon, alto, piano et flûte traversière de Claire Thiébaut, Pascale Barrère-Dedun et Isabelle Zipfel. Entrée libre.Tout public

.

La Nef 64 rue des quatre frères Mougeotte

Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 65 31 96 conservatoire@ca-saintdie.fr

English :

Musical hour with violin, viola, piano and flute students Claire Thiébaut, Pascale Barrère-Dedun and Isabelle Zipfel. Free admission.

German :

Musikalische Stunde mit Schülern der Violin-, Viola-, Klavier- und Querflötenklassen von Claire Thiébaut, Pascale Barrère-Dedun und Isabelle Zipfel. Freier Eintritt.

Italiano :

Ora musicale con le classi di violino, viola, pianoforte e flauto di Claire Thiébaut, Pascale Barrère-Dedun e Isabelle Zipfel. Ingresso libero.

Espanol :

Hora musical con las clases de violín, viola, piano y flauta de Claire Thiébaut, Pascale Barrère-Dedun e Isabelle Zipfel. Entrada gratuita.

L’événement Heure musicale avec les classes de violon, alto, piano et flûte traversière du conservatoire Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2025-05-20 par OT SAINT DIE DES VOSGES