Heure Musicale avec les élèves de la classe de chant musiques actuelles de David Obeltz – La Nef Saint-Dié-des-Vosges, 22 mai 2025 19:00, Saint-Dié-des-Vosges.

Vosges

Heure Musicale avec les élèves de la classe de chant musiques actuelles de David Obeltz La Nef 64 rue des 4 frères Mougeotte Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2025-05-22 19:00:00

fin : 2025-05-22 20:00:00

Date(s) :

2025-05-22

Le Conservatoire vous propose une Heure Musicale en compagnie des élèves de la classe de chant musiques actuelles de David Obeltz, entrée libre.Tout public

0 .

La Nef 64 rue des 4 frères Mougeotte

Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 56 31 96

English :

The Conservatoire invites you to a musical hour with students from David Obeltz’s contemporary music singing class, free admission.

German :

Das Konservatorium bietet Ihnen eine Heure Musicale mit den Schülern der Gesangsklasse für aktuelle Musik von David Obeltz, Eintritt frei.

Italiano :

Il Conservatorio vi invita a un’ora musicale con gli studenti della classe di canto di musica contemporanea di David Obeltz, a ingresso libero.

Espanol :

El Conservatorio le invita a una Hora Musical con los alumnos de la clase de canto de música contemporánea de David Obeltz, entrada gratuita.

L’événement Heure Musicale avec les élèves de la classe de chant musiques actuelles de David Obeltz Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2025-05-17 par OT SAINT DIE DES VOSGES