Heure Musicale avec les élèves des classes de clarinette et saxophone – La Nef Saint-Dié-des-Vosges, 21 mai 2025 19:30, Saint-Dié-des-Vosges.

Vosges

Heure Musicale avec les élèves des classes de clarinette et saxophone La Nef 64 rue des 4 frères Mougeotte Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2025-05-21 19:30:00

fin : 2025-05-21 20:30:00

Date(s) :

2025-05-21

Le Conservatoire vous propose une Heure Musicale en compagnie des élèves des classes de clarinette et saxophone de Yuka Togashi et Cyril Keidel, entrée libre.Tout public

La Nef 64 rue des 4 frères Mougeotte

Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 56 31 96

English :

The Conservatoire invites you to a musical hour with students from the clarinet and saxophone classes of Yuka Togashi and Cyril Keidel, free admission.

German :

Das Konservatorium bietet Ihnen eine Heure Musicale mit Schülern der Klarinetten- und Saxophonklassen von Yuka Togashi und Cyril Keidel, freier Eintritt.

Italiano :

Il Conservatorio vi invita a un’ora musicale con gli studenti delle classi di clarinetto e sassofono di Yuka Togashi e Cyril Keidel, a ingresso libero.

Espanol :

El Conservatorio le invita a una Hora Musical con los alumnos de las clases de clarinete y saxofón de Yuka Togashi y Cyril Keidel, entrada gratuita.

L’événement Heure Musicale avec les élèves des classes de clarinette et saxophone Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2025-05-17 par OT SAINT DIE DES VOSGES