Heure musicale classe de trombone LA NEF Saint-Dié-des-Vosges vendredi 23 janvier 2026.
LA NEF 64 rue des Frères-Mougeotte Saint-Dié-des-Vosges Vosges
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Vendredi Vendredi 2026-01-23 18:00:00
fin : 2026-01-23 20:00:00
2026-01-23
Heure musicale en compagnie des élèves de la classe de trombone de Jaime Eduardo Carrasco Varetto.Tout public
LA NEF 64 rue des Frères-Mougeotte Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est lanef@ca-saintdie.fr
English :
Musical hour with students from Jaime Eduardo Carrasco Varetto’s trombone class.
