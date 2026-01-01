Heure musicale classe de trombone LA NEF Saint-Dié-des-Vosges

Heure musicale classe de trombone

LA NEF 64 rue des Frères-Mougeotte Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-01-23 18:00:00

fin : 2026-01-23 20:00:00

Date(s) :

2026-01-23

Heure musicale en compagnie des élèves de la classe de trombone de Jaime Eduardo Carrasco Varetto.Tout public

0 .

LA NEF 64 rue des Frères-Mougeotte Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est lanef@ca-saintdie.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Musical hour with students from Jaime Eduardo Carrasco Varetto’s trombone class.

L’événement Heure musicale classe de trombone Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-01-13 par OT SAINT DIE DES VOSGES