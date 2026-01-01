Heure musicale classes de piano et violon LA NEF Saint-Dié-des-Vosges
Heure musicale classes de piano et violon LA NEF Saint-Dié-des-Vosges mercredi 21 janvier 2026.
Heure musicale classes de piano et violon
LA NEF 64 rue des Frères-Mougeotte Saint-Dié-des-Vosges Vosges
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-01-21 18:00:00
fin : 2026-01-21 20:00:00
Date(s) :
2026-01-21
Heure musicale en compagnie des élèves des classes de piano et de violon de Mikiko Moulin et Olga Ferry.Tout public
LA NEF 64 rue des Frères-Mougeotte Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est lanef@ca-saintdie.fr
English :
Musical hour with Mikiko Moulin and Olga Ferry’s piano and violin students.
