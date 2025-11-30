Heure Musicale de l’Avent

Aspach-le-Bas Haut-Rhin

Début : Dimanche 2025-11-30 16:30:00

fin : 2025-11-30

2025-11-30

Les six chorales de la communauté de paroisses Autour du Pont d’Aspach unissent leur voix pour ce concert et célébreront l’Avent en chansons.

Aspach-le-Bas 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 37 96 20

English :

The six choirs of the Autour du Pont d’Aspach parish community unite their voices for this concert to celebrate Advent in song.

German :

Die sechs Chöre der Pfarrgemeinde Autour du Pont d’Aspach vereinen für dieses Konzert ihre Stimmen und werden den Advent mit Liedern feiern.

Italiano :

I sei cori della comunità parrocchiale Autour du Pont d’Aspach si uniranno per questo concerto per celebrare l’Avvento con il canto.

Espanol :

Los seis coros de la comunidad parroquial Autour du Pont d’Aspach se unirán en este concierto para celebrar el Adviento cantando.

