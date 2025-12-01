Heure musicale de Noël

Munchhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Dimanche 2025-12-21 17:30:00

2025-12-21

Vous êtes invité pour une heure de pause dans votre routine du mois de décembre avec de douces musiques et mélodies sous le thème de la magie de Noël.

Vin chaud offert à l'issue du concert.

Munchhouse 68740 Haut-Rhin Grand Est +33 6 31 65 44 72

