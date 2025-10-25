Heure musicale du conservatoire Quatuor à cordes d’Avallon Salle des Maréchaux Avallon

Heure musicale du conservatoire Quatuor à cordes d’Avallon

Salle des Maréchaux 37 Grande Rue Aristide Briand Avallon Yonne

Tarif : 2 – 2 – EUR

Début : 2025-10-25 20:30:00

Le quatuor à cordes reste la formation majeure pour l’interprétation des grandes œuvres du répertoire de musiques de chambre. Cette soirée réunira des solistes des plus grands orchestres français et des professeurs du conservatoire. Deux compositeurs prestigieux, Mozart et Haydn enchanteront vos oreilles et vous pourrez vous laisser porter par les thèmes lyriques et colorés de ces grands noms de l’histoire de la musique restés intemporels. .

Salle des Maréchaux 37 Grande Rue Aristide Briand Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 48 23 03 serviceculture@ville-avallon.fr

