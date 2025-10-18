Heure Musicale en compagnie des élèves de guitare classique et mandoline Foyer de l’Age d’Or Raon-l’Étape

Heure Musicale en compagnie des élèves de guitare classique et mandoline

Foyer de l’Age d’Or 13 rue Pasteur Raon-l’Étape Vosges

Début : Samedi Samedi 2025-10-18 17:00:00

fin : 2025-10-18 18:00:00

2025-10-18

Le conservatoire vous propose de passer une Heure Musicale en compagnie des élèves de la classe de guitare classique et de mandoline de Marie-Laure Schmitt, samedi 18 octobre, 17h, Foyer de l’Age d’Or à Raon-l’Étape, entrée libreTout public

Foyer de l’Age d’Or 13 rue Pasteur Raon-l’Étape 88110 Vosges Grand Est +33 3 29 56 31 96

English :

The conservatory invites you to spend a musical hour with Marie-Laure Schmitt’s classical guitar and mandolin students, Saturday October 18, 5pm, Foyer de l’Age d’Or, Raon-l’Étape, free admission

German :

Das Konservatorium lädt Sie ein, eine musikalische Stunde mit den Schülern der Klasse für klassische Gitarre und Mandoline von Marie-Laure Schmitt zu verbringen, Samstag, 18. Oktober, 17 Uhr, Foyer de l’Age d’Or in Raon-l’Étape, freier Eintritt

Italiano :

Il Conservatorio vi invita a trascorrere un’ora musicale con gli studenti di chitarra classica e mandolino di Marie-Laure Schmitt, sabato 18 ottobre, ore 17.00, Foyer de l’Age d’Or, Raon-l’Étape, ingresso libero

Espanol :

El Conservatorio le invita a disfrutar de una hora musical con los alumnos de guitarra clásica y mandolina de Marie-Laure Schmitt, sábado 18 de octubre, 17:00 h, Foyer de l’Age d’Or, Raon-l’Étape, entrada gratuita

