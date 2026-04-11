Heure Musicale en compagnie des élèves de guitare et mandoline de Marie-Laure Schmitt Médiathèque Baccarat

Baccarat

Heure Musicale en compagnie des élèves de guitare et mandoline de Marie-Laure Schmitt

Médiathèque 1 Place Général de Gaulle Baccarat Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-11 17:00:00

fin : 2026-04-11 18:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Le conservatoire vous propose de passer une Heure Musicale en compagnie des élèves de la classe de guitare et mandoline de Marie-Laure Schmitt, samedi 11 avril à 17h à la Médiathèque de Baccarat. Entrée libre.Tout public

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Médiathèque 1 Place Général de Gaulle Baccarat 54120 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 29 56 31 96

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English :

The conservatory invites you to spend a Musical Hour with Marie-Laure Schmitt’s guitar and mandolin students, Saturday April 11 at 5pm at the Médiathèque in Baccarat. Free admission.

L’événement Heure Musicale en compagnie des élèves de guitare et mandoline de Marie-Laure Schmitt Baccarat a été mis à jour le 2026-04-07 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS