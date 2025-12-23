Heure musicale, Montargis
Heure musicale, Montargis mardi 20 janvier 2026.
2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret
Début : 2026-01-20 18:30:00
fin : 2026-01-20 19:30:00
2026-01-20
Les élèves du Conservatoire de Montargis (du plus petit au plus grand) se lancent en public, tous les styles y seront représentés de la Musique Ancienne aux Musiques Actuelles. Entrée libre. .
2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 44 70
English :
Musical hour
