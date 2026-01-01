Heure musicale pour fêter la nouvelle année Étival-Clairefontaine
Heure musicale pour fêter la nouvelle année
10 rue de pajailles Étival-Clairefontaine Vosges
Gratuit
Début : Mercredi Mercredi 2026-01-21 17:00:00
fin : 2026-01-21 18:00:00
2026-01-21
Le conservatoire vous invite à passer une heure Musicale en compagnie des élèves du site d’Étival-Clairefontaine, entrée libreTout public
10 rue de pajailles Étival-Clairefontaine 88480 Vosges Grand Est +33 3 29 56 31 96
English :
The conservatory invites you to spend a musical hour with students from the Étival-Clairefontaine site, free admission
