Heure musicale Conservatoire de Musique Besançon Gachet Royan mercredi 1 octobre 2025.
Conservatoire de Musique Besançon Gachet 1 rue des Arts Royan Charente-Maritime
Début : 2025-10-01 18:30:00
fin : 2025-10-08
2025-10-01 2025-10-08
Les jeunes virtuoses du conservatoire se produisent en soliste.
Conservatoire de Musique Besançon Gachet 1 rue des Arts Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 51 00 conservatoire.musique@mairie-royan.fr
English :
Young virtuosos from the Conservatoire perform as soloists.
German :
Junge Virtuosen des Konservatoriums treten als Solisten auf.
Italiano :
Giovani virtuosi del Conservatorio si esibiscono come solisti.
Espanol :
Jóvenes virtuosos del Conservatorio actúan como solistas.
