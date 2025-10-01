Heure musicale Conservatoire de Musique Besançon Gachet Royan

Heure musicale Conservatoire de Musique Besançon Gachet Royan mercredi 1 octobre 2025.

Heure musicale

Conservatoire de Musique Besançon Gachet 1 rue des Arts Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-01 18:30:00

fin : 2025-10-08

Date(s) :

2025-10-01 2025-10-08

Les jeunes virtuoses du conservatoire se produisent en soliste.

.

Conservatoire de Musique Besançon Gachet 1 rue des Arts Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 51 00 conservatoire.musique@mairie-royan.fr

English :

Young virtuosos from the Conservatoire perform as soloists.

German :

Junge Virtuosen des Konservatoriums treten als Solisten auf.

Italiano :

Giovani virtuosi del Conservatorio si esibiscono come solisti.

Espanol :

Jóvenes virtuosos del Conservatorio actúan como solistas.

L’événement Heure musicale Royan a été mis à jour le 2025-09-10 par Mairie de Royan