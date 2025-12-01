Heure musicale LA NEF Saint-Dié-des-Vosges

Heure musicale

LA NEF 64 rue des Frères-Mougeotte Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2025-12-01 18:00:00

fin : 2025-12-01 19:00:00

Date(s) :

2025-12-01

Heure musicale en compagnie des élèves des classes des cordes frottées .Tout public

0 .

LA NEF 64 rue des Frères-Mougeotte Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est lanef@ca-saintdie.fr

English :

Musical hour with students from the strings classes.

German :

Musikalische Stunde mit Schülerinnen und Schülern der Klassen für gestrichene Saiten .

Italiano :

Ora musicale con gli studenti delle classi archi .

Espanol :

Hora musical con los alumnos de las clases de cuerdas .

L’événement Heure musicale Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2025-11-21 par OT SAINT DIE DES VOSGES