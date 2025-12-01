Heure musicale LA NEF Saint-Dié-des-Vosges
Heure musicale
LA NEF 64 rue des Frères-Mougeotte Saint-Dié-des-Vosges Vosges
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Lundi Lundi 2025-12-01 18:00:00
fin : 2025-12-01 19:00:00
2025-12-01
Heure musicale en compagnie des élèves des classes des cordes frottées .Tout public
LA NEF 64 rue des Frères-Mougeotte Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est lanef@ca-saintdie.fr
English :
Musical hour with students from the strings classes.
German :
Musikalische Stunde mit Schülerinnen und Schülern der Klassen für gestrichene Saiten .
Italiano :
Ora musicale con gli studenti delle classi archi .
Espanol :
Hora musical con los alumnos de las clases de cuerdas .
