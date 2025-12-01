Heure musicale LA NEF Saint-Dié-des-Vosges

Heure musicale LA NEF Saint-Dié-des-Vosges vendredi 19 décembre 2025.

Heure musicale

LA NEF 64 rue des Frères-Mougeotte Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2025-12-19 18:00:00
fin : 2025-12-19 19:00:00

Date(s) :
2025-12-19

Une heure musicale avec les élèves des classes de cordes frottées.Tout public
0  .

LA NEF 64 rue des Frères-Mougeotte Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est   lanef@ca-saintdie.fr

English :

A musical hour with the students of the bowed string classes.

L’événement Heure musicale Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2025-12-12 par OT SAINT DIE DES VOSGES