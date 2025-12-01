Heure musicale LA NEF Saint-Dié-des-Vosges

Heure musicale

LA NEF 64 rue des Frères-Mougeotte Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Début : Vendredi Vendredi 2025-12-19 18:00:00

fin : 2025-12-19 19:00:00

Une heure musicale avec les élèves des classes de cordes frottées.Tout public

LA NEF 64 rue des Frères-Mougeotte Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est lanef@ca-saintdie.fr

A musical hour with the students of the bowed string classes.

