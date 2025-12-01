Heure musicale LA NEF Saint-Dié-des-Vosges
Heure musicale
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Vendredi Vendredi 2025-12-19 18:00:00
fin : 2025-12-19 19:00:00
2025-12-19
Une heure musicale avec les élèves des classes de cordes frottées.Tout public
LA NEF 64 rue des Frères-Mougeotte Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est lanef@ca-saintdie.fr
English :
A musical hour with the students of the bowed string classes.
L’événement Heure musicale Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2025-12-12 par OT SAINT DIE DES VOSGES