Heures de Histoires Noël & atelier créatif Médiathèque Robert Badinter Clohars-Carnoët

Médiathèque Robert Badinter 25 Rue de Lannevain Clohars-Carnoët Finistère
Début : 2025-12-17 15:00:00
fin : 2025-12-17 17:00:00
2025-12-17
La médiathèque propose une sélection d’histoires autour de Noël, suivie d’un atelier création de cartes pop-up.
Venez écouter des histoires de Noël pour entre dans l’ambiance, puis créer vos cartes de vœux, le mercredi 17 décembre à 15h.
Sur inscription, à partir de 5 ans. Les enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés d’un adulte. .
