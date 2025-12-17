Heures de Histoires Noël & atelier créatif Médiathèque Robert Badinter Clohars-Carnoët

Heures de Histoires Noël & atelier créatif

Médiathèque Robert Badinter 25 Rue de Lannevain Clohars-Carnoët Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-17 15:00:00

fin : 2025-12-17 17:00:00

Date(s) :

2025-12-17

La médiathèque propose une sélection d’histoires autour de Noël, suivie d’un atelier création de cartes pop-up.

Venez écouter des histoires de Noël pour entre dans l’ambiance, puis créer vos cartes de vœux, le mercredi 17 décembre à 15h.

Sur inscription, à partir de 5 ans. Les enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés d’un adulte. .

Médiathèque Robert Badinter 25 Rue de Lannevain Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 98 96 22 53

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Heures de Histoires Noël & atelier créatif Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2025-11-07 par OT QUIMPERLE LES RIAS