Informations pratiques

Thouars

Heures du conte pour les 4 8 ans

12 Rue Porte de Paris Thouars Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 17:00:00

fin : 2026-10-04 17:30:00

Date(s) :

2026-10-03 2026-10-04

Les bibliothécaires du réseau vous préparent des lectures pleines de surprises pour les 4-8 ans. Samedi 3 et dimanche 4 octobre à 16h et 17h, espace Rideau à histoires . Sur inscription places limitées.

Les bibliothécaires du réseau préparent des lectures pleines de surprises pour les enfants de 4 à 8 ans. Ces heures du conte proposent un moment autour des histoires et de l’imaginaire, dans l’espace Rideau à histoires de la nouvelle médiathèque. Une animation pensée pour faire découvrir le plaisir de l’écoute et des récits aux jeunes lecteurs, dans une ambiance adaptée aux enfants. Quatre séances sont proposées pendant le week-end d’inauguration samedi 3 octobre à 16h et 17h, puis dimanche 4 octobre à 16h et 17h. Chaque séance dure 30 minutes et se déroule sur inscription. Réservations à partie du 16 septembre. .

12 Rue Porte de Paris Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 66 17 65

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English : Heures du conte pour les 4 8 ans

Librarians from the network have prepared storytimes full of surprises for children ages 4–8. Saturday, October 3, and Sunday, October 4, at 4:00 p.m. and 5:00 p.m., in the “Rideau Stories” area. Registration required—space is limited.

L’événement Heures du conte pour les 4 8 ans Thouars a été mis à jour le 2026-09-01 par Maison du Thouarsais