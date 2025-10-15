Heures Heureuses｜Le Versant Théâtre Traversière Paris

Heures Heureuses｜Le Versant Théâtre Traversière Paris mercredi 15 octobre 2025.

Respectivement originaires du 77 et du 78, ils ont été formés par les codes du rap conscient et des freestyles, les adaptant depuis 10 ans avec style à l’évolution de leur discipline. Ils revendiquent une vision artistique engagée où les mots ont un sens et les rimes ont des convictions. Avec une plume aiguisée et une sensibilité politique certaine, ils expriment la dualité du monde contemporain, entre lumière et obscurité.

Les Heures Heureuses : un format intimiste dans le hall, bar ouvert.

Le Versant. Renversant.

Le Versant est un duo de rappeurs, Barouto et OP.

Le mercredi 15 octobre 2025

de 19h00 à 20h00

payant

Tout public.

Théâtre Traversière 15 bis rue Traversière 75012 Paris

