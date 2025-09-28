Heures joyeuses avec Linda Hayford CCNRB / Centre chorégraphique national de Rennes et de Bretagne Rennes

Heures joyeuses avec Linda Hayford CCNRB / Centre chorégraphique national de Rennes et de Bretagne Rennes Dimanche 28 septembre, 11h00 Ille-et-Vilaine

Tarif plein: 12€ (repas inclus) / à la folie; réduit: 10€ (repas inclus) / passionnément; sortir: 4€ (repas inclus) / un peu; 8€ (repas inclus) / beaucoup

Dimanche 28 septembre 2025, de 11h à 17h, retrouve pour ces Heures joyeuses la chorégraphe Linda Hayford, membre du collectif FAIR-E, qui prépare sa prochaine pièce _Abîmes_. Elle t’invite à cette occasion à explorer les prémices de son univers artistique. Au programme : une immersion sensible autour de la création de son spectacle, à travers un travail de préparation physique, du rapport corps/mental, et de visualisation du corps par la méditation et la respiration. Un temps pour expérimenter, affiner ses perceptions corporelles et dialoguer avec l’intériorité du geste, dans une ambiance bienveillante et généreuse.

Public : à partir de 15 ans, goût pour l’entrainement physique intense.

https://ccnrb.org/billetterie/ 02 99 63 88 22 info@ccnrb.org https://ccnrb.org

CCNRB / Centre chorégraphique national de Rennes et de Bretagne 38 rue Saint-Melaine 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine