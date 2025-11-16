Heures joyeuses avec Mackenzy Bergile CCNRB / Centre chorégraphique national de Rennes et de Bretagne Rennes

Tarif plein: 12€ (repas inclus) / à la folie; réduit: 10€ (repas inclus) / passionnément; sortir: 4€ (repas inclus) / un peu; 8€ (repas inclus) / beaucoup

Retrouvez, pour ces Heures joyeuses, l’artiste pluridisciplinaire Mackenzy Bergile, auteur du tout nouveau solo _Autothérapie_ — où l’écriture du geste, en spirale, fragmentée, discontinue, lacunaire comme la mémoire traumatique elle-même, organisait des séances d’auto-thérapie soumises à leur propre gravité, hors toute linéarité narrative.

Mackenzy Bergile propose une immersion dans les matières chorégraphiques du spectacle, temps d’échange et atelier. Une journée pour vivre une expérience unique, lors d’un moment convivial et privilégié.

À partir de 15 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-16T11:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-16T17:00:00.000+01:00

https://ccnrb.org/billetterie/ 02 99 63 88 22 info@ccnrb.org https://ccnrb.org

CCNRB / Centre chorégraphique national de Rennes et de Bretagne 38 rue Saint-Melaine 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine