Heures joyeuses avec Nadia Gabrieli Kalati CCNRB / Centre chorégraphique national de Rennes et de Bretagne Rennes Dimanche 19 octobre, 11h00 Ille-et-Vilaine

Tarif plein: 12€ (repas inclus) / à la folie; réduit: 10€ (repas inclus) / passionnément; sortir: 4€ (repas inclus) / un peu; 8€ (repas inclus) / beaucoup

Dimanche 19 octobre, de 11h à 17h, retrouve pour ces Heures Joyeuses l’artiste Nadia “Nadéeya” Gabrieli Kalati, fondatrice de la cie aKôT et membre du groupe Paradox-Sal. Elle propose une immersion vibrante dans son univers chorégraphique, à travers une journée de transmission et de traversée sensorielle. Cette carte blanche, inspirée de son séjour à l’École des Sables au Sénégal (fondée par Germaine Acogny), est pensée comme un espace de reconnexion aux racines, aux corps en mouvement et aux mémoires vivantes. Entre House Dance et danses traditionnelles africaines, Nadéeya explore les ponts (in)visibles entre les gestes du club et les rythmes ancestraux, ce qui fait l’ADN de sa gestuelle.

Public : dès 15 ans, avec une pratique corporelle (conscience du corps et du mouvement).

Début : 2025-10-19T11:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-19T17:00:00.000+02:00

https://ccnrb.org/billetterie/ 02 99 63 88 22 info@ccnrb.org https://ccnrb.org

CCNRB / Centre chorégraphique national de Rennes et de Bretagne 38 rue Saint-Melaine 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine