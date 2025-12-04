Heures joyeuses avec Suzanne Degennaro CCNRB / Centre chorégraphique national de Rennes et de Bretagne Rennes Dimanche 11 janvier 2026, 11h00 Ille-et-Vilaine

Tarif plein: 12€ (repas inclus) / à la folie; réduit: 10€ (repas inclus) / passionnément; sortir: 4€ (repas inclus) / un peu; 8€ (repas inclus) / beaucoup

Dimanche 11 janvier 2026, de 11h à 17h

Retrouvez pour ces Heures joyeuses Suzanne Degennaro, danseur·se de whacking, chorégraphe de la future pièce _Limbo_. Ce temps de 6h sera dédié à une exploration en mouvement de la thématique des limbes, un travail autour du posing et de la répétition, visionnage de clips et discussion. Un temps pour vivre une expérience unique, lors d’un moment convivial et privilégié.

À partir de 15 ans, des connaissances de whacking sont bienvenues mais pas obligatoires.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-11T11:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-11T17:00:00.000+01:00

https://ccnrb.org/billetterie/ 02 99 63 88 22 info@ccnrb.org https://ccnrb.org

CCNRB / Centre chorégraphique national de Rennes et de Bretagne 38 rue Saint-Melaine 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine