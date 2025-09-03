Heures musicales Biblio’fil Place de La République Ancenis-Saint-Géréon
Heures musicales Biblio’fil
Place de La République Médiathèque La Pléiade Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique
Début : 2025-09-03 16:30:00
fin : 2025-10-01 17:00:00
2025-09-03 2025-10-01 2025-11-05 2026-01-14
Découverte des instruments, de rythmes et d’histoires musicales (dès 3 ans)
Inscription conseillée. .
English :
Discovery of instruments, rhythms and musical stories (from age 3)
German :
Entdeckung von Instrumenten, Rhythmen und musikalischen Geschichten (ab 3 Jahren)
Italiano :
Scoprire strumenti, ritmi e storie musicali (dai 3 anni)
Espanol :
Descubrir instrumentos, ritmos e historias musicales (a partir de 3 años)
