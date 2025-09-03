Heures musicales Biblio’fil Place de La République Ancenis-Saint-Géréon

Heures musicales Biblio’fil Place de La République Ancenis-Saint-Géréon mercredi 3 septembre 2025.

Heures musicales Biblio’fil

Place de La République Médiathèque La Pléiade Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-03 16:30:00

fin : 2025-10-01 17:00:00

Date(s) :

2025-09-03 2025-10-01 2025-11-05 2026-01-14

Découverte des instruments, de rythmes et d’histoires musicales (dès 3 ans)

Inscription conseillée. .

Place de La République Médiathèque La Pléiade Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 83 22 30

English :

Discovery of instruments, rhythms and musical stories (from age 3)

German :

Entdeckung von Instrumenten, Rhythmen und musikalischen Geschichten (ab 3 Jahren)

Italiano :

Scoprire strumenti, ritmi e storie musicali (dai 3 anni)

Espanol :

Descubrir instrumentos, ritmos e historias musicales (a partir de 3 años)

L’événement Heures musicales Biblio’fil Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2025-08-21 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis