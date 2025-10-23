Heures musicales de Binic et de la Baie Place de la Chapelle Sainte Anne Saint-Quay-Portrieux
Heures musicales de Binic et de la Baie
Début : 2025-10-23 20:30:00
fin : 2025-10-23
2025-10-23
Pour cette édition, une soirée « Les Maîtres du baroque » avec Stefano Bagliano, à la flûte à bec, et Michele Croese, à l’orgue, est programmée à la chapelle Sainte-Anne du Portrieux.
Réservation auprès de l’Office de tourisme. .
Place de la Chapelle Sainte Anne Chapelle Sainte-Anne Saint-Quay-Portrieux 22410 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 62 70 17 64
