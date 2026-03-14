Heures musicales

Salle Sterenn er Roz Moustoir-Ac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-18

fin : 2026-03-18

Date(s) :

2026-03-18

Audition des classes de l’école de musique intercommunale Dan ar Braz. De 18h30 à 19h30, ouvert au public, gratuit sans réservation. .

Salle Sterenn er Roz Moustoir-Ac 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 44 26 42

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English :

L’événement Heures musicales Moustoir-Ac a été mis à jour le 2026-03-12 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE