HEUREUSE QUI COMME ARMELLE – LA PYRAMIDE Bagnols Sur Ceze

HEUREUSE QUI COMME ARMELLE Début : 2025-10-14 à 18:30. Tarif : – euros.

HEUREUSE QUI COMME ARMELLE – UNE AVENTURE D’À-PEU-PRÉS HOMÈRECOMPAGNIE GORGOMARArmelle aime parler, colporter et transmettre des histoires de héros qui font partie de notre imaginaire collectif. Elle parcourt les routes et s’arrête quand elle rencontre de jeunes oreilles attentives. Elle va vous raconter à sa sauce l’épopée d’Ulysse. Aussi drôle qu’insolente, « Tata Armelle » crée une complicité immédiate avec son jeune public et lui fait découvrir une « Odyssée » irrésistible ! Texte, jeu, manipulation d’objets : Aurélie Péglion / Mise en scène et musique : Thomas Garcia / Contact technique : Philippe Maurin / Collaboration artistique : Thierry Paladino / Infographie : Fanny Tissot Giordana / Photos : Fred de Faverney

LA PYRAMIDE RUE RACINE 30200 Bagnols Sur Ceze 30