Heureux ! Compiègne jeudi 23 octobre 2025.

1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne Oise

Tarif : 15

15

Tarif unique

20:00:00

fin : 2025-10-23

2025-10-23

Auteur Michaël Louchart

Genre One man show

Un one man show qui rend heureux !

Une histoire universelle d’amour et d’amitié.

Michel fête ses 40 ans et se fait larguer par sa femme. C’est le moment de faire le point sur sa vie.

Francis, son pire ami, décide de lui remonter le moral par tous les moyens. La comédie commence !

Les spectateurs s’attachent et s’identifient à la vulnérabilité des personnages.

Le public ressort joyeux et touché par ce joli moment d'humanité…

1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 7 62 65 85 39 perrine@letheatreamoustaches.com

