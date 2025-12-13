Hexagone MMA au Zénith de Paris Zénith Paris La Villette Paris
Le compte à rebours a commencé, préparez-vous à une soirée hors du commun dans l’une des plus grandes salles de spectacle de la capitale !
Au programme : KO spectaculaires, soumissions fulgurantes, frissons dans les tribunes et un public en feu venu de toute l’Europe. Parmi les combattants, des talents en pleine ascension, des affrontements au sommet et des révélations issues des plus grandes académies de MMA. Prenez place place dans cette salle mythique, vis le MMA comme jamais auparavant et deviens témoin de la légende en marche.
Infos
- Dates : vendredi 9 janvier 2026
- Heure : 19h00
- Lieu : Zénith de Paris – La Villette – 211 Av. Jean Jaurès, 75019 Paris, France
- Durée : environ 4h
- Accessibilité : places PMR disponibles via Yoolabox (dans la limite des places réservées)
- Âge requis : ouvert à tous – la présence des enfants est laissée à l’appréciation des parents
- À noter : prévois d’arriver en avance – fouilles et contrôle d’accès obligatoires à l’entrée
HEXAGONE MMA arrive au Zénith de Paris – La Villette en janvier 2026. Un show explosif réunissant stars du MMA, jeunes talents et combats spectaculaires dans une ambiance électrique au cœur de la capitale.
