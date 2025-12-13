Hexagone MMA au Zénith de Paris Zénith Paris La Villette Paris

Le compte à rebours a commencé, préparez-vous à une soirée hors du commun dans l’une des plus grandes salles de spectacle de la capitale !

Au programme : KO spectaculaires, soumissions fulgurantes, frissons dans les tribunes et un public en feu venu de toute l’Europe. Parmi les combattants, des talents en pleine ascension, des affrontements au sommet et des révélations issues des plus grandes académies de MMA. Prenez place place dans cette salle mythique, vis le MMA comme jamais auparavant et deviens témoin de la légende en marche.

Infos

Dates : vendredi 9 janvier 2026

Heure : 19h00

Lieu : Zénith de Paris – La Villette – 211 Av. Jean Jaurès, 75019 Paris, France

Durée : environ 4h

Accessibilité : places PMR disponibles via Yoolabox (dans la limite des places réservées)

Âge requis : ouvert à tous – la présence des enfants est laissée à l’appréciation des parents

À noter : prévois d’arriver en avance – fouilles et contrôle d’accès obligatoires à l’entrée

Le vendredi 09 janvier 2026

de 19h00 à 23h00

payant

À partir de 39 €

Tout public.

Zénith Paris La Villette 211 Avenue Jean Jaurès 75019 Paris