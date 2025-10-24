HEXAGONE MMA LILLE – ZENITH DE LILLE Lille

HEXAGONE MMA LILLE Début : 2026-02-06 à 19:00. Tarif : – euros.

HEXAGONE MMA LILLEZENITH – LILLE HEXAGONE MMA revient à Lille !Le 6 février 2026, la ligue d’arts martiaux mixtes numéro 1 en France organisera un gala exceptionnel au Zénith de Lille, pour 4h de grand spectacle ! Au programme : un championnat du monde HEXAGONE MMA, dix combats de haut niveau, et un show XXL, qui a déjà fait ses preuves partout en France.Diffusé dans plus de 150 pays à travers le monde, HEXAGONE MMA est le rendez-vous MMA à ne pas rater !Obtenez vos billets dès maintenant et venez vivre l’expérience HEXAGONE MMA en direct du Zénith Lille Métropole.INFOS PRATIQUES•Ouverture des portes : 18h30•Accès aux enfants : Les enfants de tout âge peuvent assister à l’événement avec l’accord de leurs parents, mais doivent être munis d’un billet.•Billetterie : Disponible en ligne et sur place.•Restauration : Points de vente de boissons et snacks sur place.•Sécurité : Fouilles obligatoires à l’entrée, prévoir un temps d’attente.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

ZENITH DE LILLE 1 BOULEVARD CITES UNIES 59000 Lille 59