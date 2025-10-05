HEXAGONE MMA MONTPELLIER 2026 – ZENITH SUD MONTPELLIER Montpellier

HEXAGONE MMA MONTPELLIER 2026 Début : 2026-01-23 à 19:00. Tarif : – euros.

HEXAGONE MMA MONTPELLIER 2026 ZENITH SUD – MONTPELLIER HEXAGONE MMA débarque pour la toute première fois à Montpellier !Le 23 janvier 2026, la cage de HEXAGONE MMA s’installe au Zénith Sud de Montpellier pour un gala exceptionnel.Pour cette première édition dans la ville, au programme : dix combats professionnels, un championnat du monde HEXAGONE MMA, et un show XXL qui a déjà conquis les fans partout en France.Diffusé dans plus de 150 pays à travers le monde, HEXAGONE MMA est le rendez-vous incontournable pour tous les passionnés de MMA.Obtenez vos billets dès maintenant et venez vivre l’expérience HEXAGONE MMA en direct du Zénith Sud de Montpellier.Places à partir de 29 euros.

ZENITH SUD MONTPELLIER DOMAINE DE GRAMMONT 34000 Montpellier 34