HEXAGONE MMA Montpellier

HEXAGONE MMA

2733 Avenue Albert Einstein Montpellier Hérault

Tarif : 29 – 29 – 249 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-23

HEXAGONE MMA débarque pour la toute première fois à Montpellier !

Le 23 janvier 2026, la cage de HEXAGONE MMA s’installe au Zénith Sud de Montpellier pour un gala exceptionnel.

Pour cette première édition dans la ville, au programme dix combats professionnels, un championnat du monde HEXAGONE MMA, et un show XXL qui a déjà conquis les fans partout en France.

HEXAGONE MMA débarque pour la toute première fois à Montpellier !

Le 23 janvier 2026, la cage de HEXAGONE MMA s’installe au Zénith Sud de Montpellier pour un gala exceptionnel.

Pour cette première édition dans la ville, au programme dix combats professionnels, un championnat du monde HEXAGONE MMA, et un show XXL qui a déjà conquis les fans partout en France.

Diffusé dans plus de 150 pays à travers le monde, HEXAGONE MMA est le rendez-vous incontournable pour tous les passionnés de MMA.

Obtenez vos billets dès maintenant et venez vivre l’expérience HEXAGONE MMA en direct du Zénith Sud de Montpellier.

Bienvenue dans l’univers d’HEXAGONE MMA, la référence du MMA en France et en Europe !

Nous réunissons les meilleurs combattants français et internationaux pour offrir des événements spectaculaires et inoubliables, au cœur de lieux emblématiques !

Rejoignez-nous et plongez dans l’action, la passion, et l’intensité du Mixed Martial Arts à la française ! Avec des combats diffusés dans plus de 150 pays, HEXAGONE MMA est une scène mondiale où se forgent les champions de demain

Réservation place pmr

Allo au 01 42 64 49 40 .

2733 Avenue Albert Einstein Montpellier 34000 Hérault Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

HEXAGONE MMA comes to Montpellier for the very first time!

On January 23, 2026, the HEXAGONE MMA cage takes up residence at Montpellier’s Zénith Sud for an exceptional gala event.

For this first edition in the city, the program includes ten professional fights, a HEXAGONE MMA world championship, and an XXL show that has already won over fans all over France.

L’événement HEXAGONE MMA Montpellier a été mis à jour le 2025-12-15 par 34 OT MONTPELLIER