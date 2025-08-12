Hey, hey, hey, Taxi! Haguenau

1 Place du Maire Guntz Haguenau Bas-Rhin

Début : Samedi 2026-03-14 17:00:00

fin : 2026-03-14 17:55:00

2026-03-14

Le taxi est déjà là, je monte dedans et c’est parti… Où m’emmène-t-il ? Qui est au volant ? Que se passe-t-il pendant mon voyage ?

Le taxi est déjà là, je monte dedans et c’est parti… Où m’emmène-t-il ? Qui est au volant ? Que se passe-t-il pendant mon voyage ? Soudain, le taxi est fait de fromage et la conductrice est une souris qui grignote le volant. Elle veut manger le taxi ? Lors du trajet suivant, le chauffeur parle la langue Oodjo. Pourtant, le voyage se passe bien malgré la barrière de la langue. Lors de trajets en taxi fulgurants et orageux, nous rencontrons l’homme-moteur, la girafe au cou court et ses chansons tristes, les pirates devenus des rats, nos jeux, nos fourmis, nos soucis et nos souhaits.

Hey, hey, hey, Taxi! est une expérience théâtrale musicale pétillante qui fait tourbillonner le public à travers divers épisodes. Avec du jeu, des chansons décalées, des sons et des objets du quotidien transformés, La Grenouille met en scène un kaléidoscope d’histoires folles et inspirantes qui donnent confiance. Car au bout de chaque trajet en taxi, aussi passionnant soit-il, il y a toujours un retour en toute sécurité. .

1 Place du Maire Guntz Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 73 30 54 relais.culturel@agglo-haguenau.fr

English :

The cab is already here, I get in and off I go… Where is he taking me? Who’s behind the wheel? What happens during my journey?

German :

Das Taxi ist schon da, ich steige ein und los geht’s… Wohin bringt es mich? Wer sitzt am Steuer? Was passiert während meiner Fahrt?

Italiano :

Il taxi è già arrivato, salgo e parto… Dove mi sta portando? Chi è al volante? Cosa succede durante il viaggio?

Espanol :

El taxi ya está aquí, subo y me voy… ¿Adónde me lleva? ¿Quién está al volante? ¿Qué pasa durante el trayecto?

