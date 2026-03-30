Hey rond et rond Mois de l’accessibilité Laval
Hey rond et rond Mois de l’accessibilité Laval vendredi 17 avril 2026.
Hey rond et rond Mois de l’accessibilité
Place de la Tremoille Laval Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 10:00:00
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-04-17 2026-04-24
Mois de l’accessibilité au MANAS
Jaune, bleu, rouge, rose… Les couleurs dansent une farandole.
Infos pratiques vendredis 17 et 24 avril à 10h et 10h30 au MANAS. Visite sans surcoût, de 18 mois à 3 ans, sur réservation au 02 53 74 12 30. .
Place de la Tremoille Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire
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English :
Accessibility Month at MANAS
L’événement Hey rond et rond Mois de l’accessibilité Laval a été mis à jour le 2026-03-26 par LAVAL TOURISME
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