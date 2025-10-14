HIΣTORIA ou Il était une fois Antigone… l’Iliade Illkirch-Graffenstaden

HIΣTORIA ou Il était une fois Antigone… l’Iliade Illkirch-Graffenstaden mardi 14 octobre 2025.

HIΣTORIA ou Il était une fois Antigone… Mardi 14 octobre, 20h00 l’Iliade Collectivité européenne d’Alsace

Grande Salle Placement numéroté

Tarif plein 21 €

Tarif réduit 18 €

Abonné 14 €

Jeune 6 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-14T20:00:00 – 2025-10-14T21:30:00

Fin : 2025-10-14T20:00:00 – 2025-10-14T21:30:00

Création 2008, reprise en 2019, théâtre tout public à partir de 12 ans.

Une caravane composée de 4 voyageurs arrive… Ils viennent de Thèbes, la grande Thèbes de Béotie, aujourd’hui Thèbes la silencieuse depuis la tragédie… Cette tragédie, c’est celle d’Antigone, de Créon, d’Ismène, de Hémon, et plus encore, l’histoire de Tous… Riches de la mémoire et des enseignements de cette tragédie, ils parcourent le monde en quête d’oreilles et de regards prêts à recevoir cette histoire, avec l’espoir que fleuriront dans les têtes les questions, début de la sagesse…

HIΣTORIA ou Il était une fois Antigone… est un spectacle où se mêlent dans un espace rituel théâtre, conte, musique et danse, où comme sous l’arbre à palabres ou au coin du feu, les 4 voyageurs-conteurs font revivre le mythe d’Antigone.

l’Iliade 11 allée François Mitterrand 67400 Illkirch-Graffenstaden Illkirch-Graffenstaden 67400 Collectivité européenne d’Alsace Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://web.digitick.com/historia-ou-il-etait-une-fois-antigone-theatre-l-illiade-illkirch-graffenstaden-14-octobre-2025-css5-spllilliade-pg101-ri11137389.html »}]

Cie Volubilis- Véronique Essaka-De Kerpel Antigone Adaptation